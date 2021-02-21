Убил и закопал: под Ростовом нашли тело мужчины
В Ростовской области обнаружили тело 60-летнего мужчины. Труп обнаружили 19 февраля на одном из участков в СНТ «Дружба» Мясниковского района.
Как сообщил DonDay.ru, весной 2020 года сестра убитого написала заявление о его исчезновении в полицию. Поиски правоохранителей не дали никаких результатов, и по факту пропажи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
В ходе расследования дела выяснилось, что в тот вечер убитый распивал алкоголь вместе с 59-летним знакомым. В какой-то момент они поссорились, и хозяин дома застрелил его из охотничьего карабина.
Чтобы замести следы, преступник закопал тело на своем участке на улице Дачной. Правоохранители обнаружили труп 60-летнего мужчины и возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело.
- Ход расследования уголовного дела взят на контроль надзорного ведомства, - добавили в прокуратуре Мясниковского района.