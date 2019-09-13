У женщины, погибшей при падении с 14-го этажа в Ростове, остались двое детей



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В Ростове у женщины, погибшей при падении с высоты, остались два ребёнка. Трагедия произошла в микрорайоне Левенцовском 14 сентября примерно в 16 часов. На улице Жданова 31-летняя местная жительница разбилась насмерть, выпав из окна 14-го этажа.



Как стало известно позже, женщина жила на съёмной квартире. Сейчас у неё остались двое несовершеннолетних детей.



- По факту гибели женщины проводится доследственная проверка, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Добавим, что, по словам очевидцев, незадолго до происшествия из квартиры погибшей доносились крики.