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У фуры смяло кабину в результате ДТП в Ростовской области: видео

У фуры смяло кабину в результате ДТП в Ростовской области: видео
В Аксайском районе Ростовской области 29 января столкнулись два большегруза. Инцидент произошёл на 1 068-м километре трассы М-4 «Дон» около 15 часов.

За рулём «Исузу» по дороге ехал 38-летний водитель. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался во «Фредлайнер», который ехал впереди. Грузовиком управлял 47-летний мужчина.

Во время столкновения у «Исузу» сильно смяло кабину. Как видно на кадрах, от неё практически ничего не осталось.

- Водителю на месте была оказана медицинская помощь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Каким-то чудом он получил несерьёзные травмы.

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