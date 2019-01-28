У фуры смяло кабину в результате ДТП в Ростовской области: видео



В Аксайском районе Ростовской области 29 января столкнулись два большегруза. Инцидент произошёл на 1 068-м километре трассы М-4 «Дон» около 15 часов.



За рулём «Исузу» по дороге ехал 38-летний водитель. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался во «Фредлайнер», который ехал впереди. Грузовиком управлял 47-летний мужчина.



Во время столкновения у «Исузу» сильно смяло кабину. Как видно на кадрах, от неё практически ничего не осталось.



- Водителю на месте была оказана медицинская помощь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Каким-то чудом он получил несерьёзные травмы.



