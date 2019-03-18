Три человека пострадали при ДТП с участием «скорой» в Ростовской области



Под Новочеркасском произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Инцидент случился в станице Заплавской 19 марта около 21:30.



Как сообщает DonDay Новочеркасск, водитель «Лады Калины» ехал в сторону Новочеркасска. Неожиданно ему навстречу вылетел УАЗ бригады скорой помощи. Мужчина за рулём «Лады» не успел увернуться и столкнулся с машиной. Дело в том, что «буханка» двигалась без включенных фар и габаритных огней. От удара УАЗ отбросило на обочину, где он врезался в дерево, которое сломалось, а автомобиль поехал дальше. Его остановила только канава, в которую он опрокинулся.



В результате аварии три человека из «скорой» получили травмы и были доставлены в больницу.