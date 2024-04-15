В Ростове 16-летнего парня подозревают в убийстве мужчины на Парамоновских складах

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове задержали 16-летнего парня, которого подозревают в убийстве бездомного мужчины. Трагедия произошла еще 31 марта на Парамоновских складах.По версии следствия, когда подросток гулял, он встретил бездомного. Так как несовершеннолетний был выпившим, он стал задевать мужчина. Из-за незначительного повода парень достал нож и несколько раз полоснул им незнакомца. Мужчина скончался на месте из-за полученных ран. Вскоре его тело обнаружили местные жители.Свою вину подросток признал и дал подробные показания. Кроме того, он показал, как наносил удары.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Несовершеннолетнему может грозить от 8 лет лишения свободы.