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Торговый павильон горел на 15 квадратах в Ростове

Торговый павильон горел на 15 квадратах в Ростове

В западной части Ростова-на-Дону пожар практически до основания разрушил торговый павильон. Очевидцы происшествия поделились фотографиями с места пожара в социальных сетях.

По данным, возгорание началось 22 мая в 9:03 по адресу: 2-я Краснодарская улица, дом № 96/6. Жители близлежащего жилого комплекса сообщили о происшествии, почувствовав сильный запах гари. Увидев огонь из окон своих квартир, они обнаружили, что горит торговая точка, находящаяся в непосредственной близости от их дома.

Для тушения пожара на место прибыли девять пожарных и две специализированные машины.

Огонь, охвативший площадь 15 квадратных метров, был полностью ликвидирован к 9:18.
Фото: соцсети
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