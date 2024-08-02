В Ростовской области 1 августа горел торговый павильон

Фото: Rostov.ru

В городе Новошахтинске Ростовской области горел торговый павильон. Пламя вспыхнуло 2 августа на улице Базарной, 22.Предварительно, пожар случился около 22:19. В ТК «Михалыч» загорелся один из павильонов. За пару минут огонь охватил площадь 80 квадратов. Очевидцы заметили, что здание начало полыхать и вызвали на место сотрудников МЧС.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня задействовали 16 спасателей на четырех автоцистернах. Огонь потушили около 23:11.