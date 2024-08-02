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В Ростовской области 1 августа горел торговый павильон

В Ростовской области 1 августа горел торговый павильон
В городе Новошахтинске Ростовской области горел торговый павильон. Пламя вспыхнуло 2 августа на улице Базарной, 22.

Предварительно, пожар случился около 22:19. В ТК «Михалыч» загорелся один из павильонов. За пару минут огонь охватил площадь 80 квадратов. Очевидцы заметили, что здание начало полыхать и вызвали на место сотрудников МЧС.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня задействовали 16 спасателей на четырех автоцистернах. Огонь потушили около 23:11.
Фото: Rostov.ru
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