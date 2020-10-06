Сухогруз сел на мель в Ростовской области
Фото: Илья Подплетнев
В Семикаракорске судно, предназначенное для перевозки сухих грузов, застряло посреди Дона. Происшествие случилось около 4 часов утра 7 октября. Информация об этом появилась в социальных сетях.
По словам очевидца, бывшего помощника капитана Ильи Подплетнева, судно шло вверх по течению реки Дон. В районе плодопитомника сухогруз взял ход близко к правой стороне фарватера и сел носом на мель. Течением судно развернуло поперек реки: задней частью оно упиралось в берег, а носом оказалось на мели. Через некоторое время на помощь пришел буксир. В течение трех часов он пытался вытащить судно, но все безрезультатно.
Фото: Илья Подплетнев
Ближе к 7 часам течение подмыло песок, и судно развернуло в обратную сторону. На этот раз буксиру удалось скинуть его нос с мели, и движение было восстановлено.
Напомним, это не первый случай в донском регионе, когда корабль застрял посреди реки. Ранее в Таганрогском заливе на мель сел круизный лайнер «Мустай Карим». Подобные случаи вызваны обмелением рек из-за ураганного ветра.