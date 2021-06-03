На Дону ищут свидетелей смертельной аварии на Жуковском шоссе

На Дону ищут свидетелей смертельного ДТП на Жуковском шоссе. В аварии погибла 51-летняя женщина и пострадали двое мужчин.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина за рулем «Шевроле Ланос» ехал со стороны Атомной станции в направлении Волгодонска. По пути он не справился с управлением и вылетел сначала на обочину, а затем на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107».По версии очевидцев случившегося, водитель «Шевроле» съехал на обочину, чтобы увернуться от «Киа Рио», вылетевшего ему на встречу.Свидетелей происшествия ищет падчерица 57-летнего водителя «Шевроле». Евгений находится в БСМП Волгодонска с переломами.Если вы стали свидетелем аварии, сообщите по телефону: 8 (918) 858 11 29.