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На Дону ищут свидетелей смертельной аварии на Жуковском шоссе

На Дону ищут свидетелей смертельной аварии на Жуковском шоссе
На Дону ищут свидетелей смертельного ДТП на Жуковском шоссе. В аварии погибла 51-летняя женщина и пострадали двое мужчин.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина за рулем «Шевроле Ланос» ехал со стороны Атомной станции в направлении Волгодонска. По пути он не справился с управлением и вылетел сначала на обочину, а затем на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107».

По версии очевидцев случившегося, водитель «Шевроле» съехал на обочину, чтобы увернуться от «Киа Рио», вылетевшего ему на встречу.

Свидетелей происшествия ищет падчерица 57-летнего водителя «Шевроле». Евгений находится в БСМП Волгодонска с переломами.

Если вы стали свидетелем аварии, сообщите по телефону: 8 (918) 858 11 29.

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