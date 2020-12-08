Стала известна личность женщины, сгоревшей заживо в своей машине на трассе Шахты - Раздорская
Стала известна личность 32-летней женщины, которая сгорела заживо в своей машине на трассе в Ростовской области. В ДТП на трассе Шахты - Раздорская 9 декабря погибла 32-летняя Лилия Гузий (Костромеева).
В день трагедии она за рулем своего «Ситроена» выехала на «встречку» и влетела в грузовик «Форд Карго». Сразу после столкновения легковушка вспыхнула. Лилии не удалось выбраться из авто, и она сгорела в иномарке заживо.
У женщины остались супруг и годовалая дочка. Сейчас шахтинцы собирают средства на организацию похорон и помощь убитому горем мужу Лилии.