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Стала известна личность женщины, сгоревшей заживо в своей машине на трассе Шахты - Раздорская

Стала известна личность женщины, сгоревшей заживо в своей машине на трассе Шахты - Раздорская
Стала известна личность 32-летней женщины, которая сгорела заживо в своей машине на трассе в Ростовской области. В ДТП на трассе Шахты - Раздорская 9 декабря погибла 32-летняя Лилия Гузий (Костромеева).

В день трагедии она за рулем своего «Ситроена» выехала на «встречку» и влетела в грузовик «Форд Карго». Сразу после столкновения легковушка вспыхнула. Лилии не удалось выбраться из авто, и она сгорела в иномарке заживо.

У женщины остались супруг и годовалая дочка. Сейчас шахтинцы собирают средства на организацию похорон и помощь убитому горем мужу Лилии.

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