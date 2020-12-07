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На Дону женщина сгорела заживо в своей машине: видео

На Дону женщина сгорела заживо в своей машине: видео
На трассе в донском регионе женщина сгорела заживо в своей машине. ДТП случилось 9 декабря примерно в 16:30 на 10 километре автодороги Шахты-Раздорская.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 32-летняя женщина на «Ситроене» двигалась по направлению в поселок Майский. Предварительной, она выехала на полосу встречного движения, где в легковушку влетел грузовик «Форд Карго», управлял которым 63-летний шофер.

В результате столкновения иномарка загорелась. Женщина не смогла выбраться из автомобиля и сгорела заживо.

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