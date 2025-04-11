Сотрудники ДПС остановили мотоциклиста, который устроил ДТП в Ростовской области

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В Цимлянске 11 апреля сотрудники ГИБДД остановили мотоциклиста, который под наркотиками устроил ДТП.По предварительным данным, внимание сотрудников ДПС привлек мотоцикл, у которого отсутствовали государственные регистрационные знаки.Когда инспекторы попытались остановить мотоцикл для проверки документов, водитель увеличил скорость и попытался скрыться.Впоследствии на кольцевой дороге мотоциклист не справился с управлением и врезался в бордюр, что повлекло за собой падение мотоцикла.После дорожного происшествия водитель оказал сопротивление при задержании и вел себя неадекватно. Сотрудники ДПС вызвали бригаду скорой медицинской помощи, после его задержания.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, 26-летнему задержанному оказали первую медицинскую помощь. Медики сообщили, что у молодого человека ушибы мягких тканей. При этом выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.В интернете распространилось видео задержания, на котором сотрудники ДПС применили физическую силу. В связи с этим инцидентом будет проведено служебное расследование для оценки правомерности действий сотрудников полиции.