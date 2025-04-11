Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Сотрудники ДПС остановили мотоциклиста, который устроил ДТП в Ростовской области

Сотрудники ДПС остановили мотоциклиста, который устроил ДТП в Ростовской области

В Цимлянске 11 апреля сотрудники ГИБДД остановили мотоциклиста, который под наркотиками устроил ДТП.

По предварительным данным, внимание сотрудников ДПС привлек мотоцикл, у которого отсутствовали государственные регистрационные знаки.

Когда инспекторы попытались остановить мотоцикл для проверки документов, водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

Впоследствии на кольцевой дороге мотоциклист не справился с управлением и врезался в бордюр, что повлекло за собой падение мотоцикла.

После дорожного происшествия водитель оказал сопротивление при задержании и вел себя неадекватно. Сотрудники ДПС вызвали бригаду скорой медицинской помощи, после его задержания.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, 26-летнему задержанному оказали первую медицинскую помощь. Медики сообщили, что у молодого человека ушибы мягких тканей. При этом выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

В интернете распространилось видео задержания, на котором сотрудники ДПС применили физическую силу. В связи с этим инцидентом будет проведено служебное расследование для оценки правомерности действий сотрудников полиции.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.