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Снегоуборочная техника слетела в кювет на Северном обходе Ростова

Снегоуборочная техника слетела в кювет на Северном обходе Ростова

На Северном обходе Ростова-на-Дону произошла авария, в результате которой снегоуборочная машина оказалась в кювете. Свидетели события поделились видео в социальных сетях.

ДТП произошло рано утром 4 февраля вблизи поселка Щепкина. По всей видимости, водитель снегоуборщика не справился с управлением на заснеженной дороге. Напомним, что в ночь на 4 февраля в Ростовской области выпало до 14 миллиметров снега.

На записях, сделанных очевидцами, видно, как многотонное транспортное средство перевернулось на бок. Поскольку техника упала на обочину, это не создало препятствий для движения.
Фото: соцсети
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