Снегоуборочная техника слетела в кювет на Северном обходе Ростова

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На Северном обходе Ростова-на-Дону произошла авария, в результате которой снегоуборочная машина оказалась в кювете. Свидетели события поделились видео в социальных сетях.ДТП произошло рано утром 4 февраля вблизи поселка Щепкина. По всей видимости, водитель снегоуборщика не справился с управлением на заснеженной дороге. Напомним, что в ночь на 4 февраля в Ростовской области выпало до 14 миллиметров снега.На записях, сделанных очевидцами, видно, как многотонное транспортное средство перевернулось на бок. Поскольку техника упала на обочину, это не создало препятствий для движения.