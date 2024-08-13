Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Андрей Поляков назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Ростовской области

Андрей Поляков назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Ростовской области
Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Ростовской области назначен генерал-майор внутренней службы Андрей Поляков. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний 13 августа.

Андрей Поляков служил на различных оперативных должностях в Волгоградской области и Краснодарском крае. С 2019 года он возглавлял УФСИН России по Республике Дагестан, а также занимал должность начальника 4-го управления Главного оперативного управления ФСИН России.

После громкого скандала, связанного с захватом заложников в СИЗО № 1 в Ростове, глава ГУФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев ушли в отставку.

Во ФСИН сообщили, что 16 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, а четверо были уволены.
Фото: РИА Дагестан
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.