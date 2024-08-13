Андрей Поляков назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Ростовской области

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Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Ростовской области назначен генерал-майор внутренней службы Андрей Поляков. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний 13 августа.Андрей Поляков служил на различных оперативных должностях в Волгоградской области и Краснодарском крае. С 2019 года он возглавлял УФСИН России по Республике Дагестан, а также занимал должность начальника 4-го управления Главного оперативного управления ФСИН России.После громкого скандала, связанного с захватом заложников в СИЗО № 1 в Ростове, глава ГУФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев ушли в отставку.Во ФСИН сообщили, что 16 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, а четверо были уволены.