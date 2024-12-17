Сильный ветер повалил контейнерную конструкцию в Ростове

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В Ростове ветер повалил огромную контейнерную конструкцию на 2-й Краснодарской. Об инциденте сообщили местные жители 17 декабря.Вероятно, из-за сильных порывов ветра конструкция просто не выдержала и завалилась на землю.Также рекламную конструкцию стихия свалила на Сельмаше. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в Ростовской области может достигнуть 30 метров в секунду. В связи с этим энергетические компании Ростовской области перешли на особый режим работы.