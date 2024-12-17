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В матче «Ростов-Дон» - «Луч» лучшим игроком признали Анну Сень

В матче «Ростов-Дон» - «Луч» лучшим игроком признали Анну Сень

В матче «Ростов-Дон» - «Луч» лучшим игроком стала Анна Сень. За гандболистку проголосовала большая часть гостей. Встреча прошла 16 декабря в Ростове-на-Дону в «Крытом футбольном манеже».

В последнем матче на домашней арене «желто-черные» одержали победу над соперницами из «Луча». По данным статистики матча лучшим бомбардиром игры стала Кристина Кожокарь — 10 заброшенных мячей, восемь — у Екатерины Зеленковой и пять — у Анны Сень.

Итогом матча Суперлиги сезона-2024/25 стала победа «Ростов-Дона» со счетом 39:26.

«Ростов-Дон» продлил серию победный матчей с начала сезона. Команда набрала 30 очков и находится на первой строчке турнирной таблицы.
Фото: Соцсети ГК "Ростов-Дон"
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