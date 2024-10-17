Серийный маньяк убил молодую девушку в Ростове

Фото: Соцсети.

Октябрь 2018 года навсегда останется в сердцах семьи Кузьминовых из Ростова. Шесть лет назад 20-летняя Маргарита была жестоко изнасилована и убита случайным прохожим, который оказался серийным маньяком.Маргарита пропала 16 октября 2018 года, выйдя поговорить по телефону из дома, где она жила с родителями в ЖК на улице Платона Кляты. Когда она не вернулась, ее родители забили тревогу. Телефон не отвечал, и во дворе её не нашли. На следующий день поиски охватили весь город: жители и волонтеры расклеивали объявления, а родные обходили окрестности. Позже выяснилось, что Маргарита была практически у них на глазах.Через два дня Следственный комитет открыл уголовное дело. Надежда на её возвращение угасла, когда родителям сообщили ужасную новость о том, что девушку нашли мёртвой в овраге недалеко от дома. Эксперт подтвердил, что на теле были следы удушения и изнасилования.Следователи начали проверку всех мужчин в районе и наткнулись на Давида Сарабашяна, уже имевшего неприятности с законом. Его ДНК совпало с образцами, найденными на теле Маргариты. В результате он признался в преступлении, описав ужасные детали. Также была доказана его причастность к другим убийствам и изнасилованиям. В мае 2020 года его приговорили к пожизненному заключению за серию преступлений и убийство Маргариты Кузьминовой.