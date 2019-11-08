В больнице Ростова умерла несовершеннолетняя студентка новочеркасского колледжа



Студентка государственного промышленно-гуманитарного колледжа Новочеркасска скончалась в больнице Ростова. Девушке было 17 лет.



Смерть несовершеннолетней наступила 8 ноября. За несколько дней до этого её доставили в больницу Ростова из Новочеркасска. Девушка пришла с занятий в общежитие. Внезапно ей стало плохо, закружилась голова. Она стала терять сознание. Соседка по комнате вызвала скорую, сообщает DonDay.ru.



В критическом состоянии подростка доставили в Ростов. В больнице пациентка впала в кому. Врачи несколько дней боролись за её жизнь. К сожалению, спасти девушку не удалось. Не выходя из комы, она скончалась.



По предварительным данным, причиной смерти стал отёк головного мозга. Точная причина смерти станет известна после экспертизы. Знакомые отмечают, что ранее проблем со здоровьем у студентки не было.



В Новочеркасск девушка переехала из Шолоховского района. Похоронили её в родном посёлке 10 ноября.