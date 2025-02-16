Ростовский турист провалился под лед в Астраханской области

Фото: МЧС России

В Астраханской области произошла трагедия: турист из Ростовской области утонул. Об этом проинформировало Главное управление МЧС региона.Трагический случай произошел 16 февраля, в трех километрах к северо-западу от села Заречное. По предварительным данным, 66-летний мужчина провалился под лед в районе ильменя Дапхур. Очевидцы оперативно достали пенсионера его из холодной воды и передали сотрудникам полиции. Но, к сожалению, спасти пожилого мужчину не удалось.Важно помнить, что безопасная для человека толщина льда должна составлять не менее 10 сантиметров. Также безопасный лед имеет прозрачную голубую или зеленоватую окраску.