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Ростовский турист провалился под лед в Астраханской области

Ростовский турист провалился под лед в Астраханской области

В Астраханской области произошла трагедия: турист из Ростовской области утонул. Об этом проинформировало Главное управление МЧС региона.

Трагический случай произошел 16 февраля, в трех километрах к северо-западу от села Заречное. По предварительным данным, 66-летний мужчина провалился под лед в районе ильменя Дапхур. Очевидцы оперативно достали пенсионера его из холодной воды и передали сотрудникам полиции. Но, к сожалению, спасти пожилого мужчину не удалось.

Важно помнить, что безопасная для человека толщина льда должна составлять не менее 10 сантиметров. Также безопасный лед имеет прозрачную голубую или зеленоватую окраску.
Фото: МЧС России
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