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Стержень от детской машинки достали из головы двухлетнего мальчика в Ростове

Стержень от детской машинки достали из головы двухлетнего мальчика в Ростове
В Ростове из головы мальчика достали часть детской игрушки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации 19 марта.

Двухлетний малыш возился с игрушками. Внезапно он не удержался и упал прямо на них. Когда поднялся, родители увидели, что из его головы торчит стержень от машинки. Он так глубоко вошел в голову крохи, что пришлось вызывать ребенку скорую помощь.

Врачи выяснили, что стержень пробил ткани и кость черепа, понадобилась срочная операция. Ось от машинки едва не задела важную часть головного мозга мальчика. Медики извлекли инородный предмет из головы маленького пациента.

Сейчас кроха чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции под наблюдением врачей.

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