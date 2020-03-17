Стержень от детской машинки достали из головы двухлетнего мальчика в Ростове



В Ростове из головы мальчика достали часть детской игрушки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации 19 марта.



Двухлетний малыш возился с игрушками. Внезапно он не удержался и упал прямо на них. Когда поднялся, родители увидели, что из его головы торчит стержень от машинки. Он так глубоко вошел в голову крохи, что пришлось вызывать ребенку скорую помощь.



Врачи выяснили, что стержень пробил ткани и кость черепа, понадобилась срочная операция. Ось от машинки едва не задела важную часть головного мозга мальчика. Медики извлекли инородный предмет из головы маленького пациента.



Сейчас кроха чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции под наблюдением врачей.