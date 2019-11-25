Ростовчанка пыталась покончить с собой после ссоры с супругом



В донской столице 33-летняя женщина пыталась наложить на себя руки после ссоры с мужем. Инцидент произошел вечером 25 ноября в квартире на улице Селиванова. Об этом сообщает DonDay.ru.

По информации портала, в тот вечер Ирина У. поругалась с мужем. Разъяренный мужчина ушел из дома, чтобы прекратить скандал со второй половинкой. Ростовчанка, оставшись одна, решила покончить с собой.



Ирина заперлась в туалете и пошла на отчаянный шаг. Через какое-то время женщине стало плохо и она обратилась за помощью к врачам. Прибывшая бригада оказала помощь ростовчане. Госпитализация ей не потребовалась.