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Ростовчанин захватил в заложники жену и ребёнка

Ростовчанин захватил в заложники жену и ребёнка
В Ростове мужчина захватил в заложники жену и ребёнка. По предварительным данным, он удерживал их в собственной квартире в доме на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Кировского.

По предварительным данным, ростовчанин – следователь СКР. Он вооружён. С мужчиной ведут переговоры. В результате общения он отпустил ребёнка. Женщина по-прежнему остаётся в квартире наедине с вооружённым мужем.

Квартал оцеплен правоохранителями. Полицейские стоят по периметру дома, территория вокруг обнесена сигнальной лентой.

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