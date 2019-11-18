Ростовчанин захватил в заложники жену и ребёнка



В Ростове мужчина захватил в заложники жену и ребёнка. По предварительным данным, он удерживал их в собственной квартире в доме на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Кировского.



По предварительным данным, ростовчанин – следователь СКР. Он вооружён. С мужчиной ведут переговоры. В результате общения он отпустил ребёнка. Женщина по-прежнему остаётся в квартире наедине с вооружённым мужем.



Квартал оцеплен правоохранителями. Полицейские стоят по периметру дома, территория вокруг обнесена сигнальной лентой.