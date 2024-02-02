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Ростовчанин угнал автомобиль, когда его такси застряло в снегу

Ростовчанин угнал автомобиль, когда его такси застряло в снегу
Ростовчанин угнал автомобиль, когда его такси застряло в снегу. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Предварительно, 31-летний мужчина ехал на такси, но по дороге машина увязла в сугробе. Ростовчанин, чтобы попросить помощи, отправился к ближайшему автосервису. Но оказавшись на месте, он заметил незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Вместо того, чтобы обратиться с просьбой к специалистам, мужчина завел машину и угнал ее.

Далеко уехать у злоумышленника не получилось. Когда мужчина ехал по дороге, он не справился с управлением и увяз в придорожном снегу. Там и обнаружили злоумышленника сотрудники полиции. Ростовчанина задержали, а машину вернули владельцу.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Фото: Ростов ру
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