Пропавший на ВАЗе житель Ростовской области найден мертвым

Фото: Лиза Алерт.

В Каменске‑Шахтинском (Ростовская область) трагически завершились поиски Юрия Владимировича Баламутина, пропавшего в канун Нового года. 31 декабря мужчина выехал из дома на автомобиле «ВАЗ‑2115» серо‑зелёного цвета. Вскоре он перестал выходить на связь, и его близкие незамедлительно обратились в полицию, а затем — к волонтёрам.2 января поступила скорбная весть: Юрий Баламутин найден мёртвым. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства его гибели.