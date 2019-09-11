Пропавших в Ростовской области подростков нашли мёртвыми



В Ростовской области нашли мёртвыми двух пропавших подростков. Трупы 17-летних Данила и Альбины обнаружили 12 сентября на улице Черникова. Об этом сообщает DonDay Волгодонск.



Тела молодых людей лежали в промежутке между подъездами дома, где проживал Данил. Страшную находку сделали местные жители после того, как отодрали обшивку, закрывающую пролёт между секциями здания.



Жители дома рассказали, что все доступы на крышу закрыты. Замок был снят только в одном подъезде, так как там шёл ремонт кровли. Видимо, ребята через открытый чердак пробрались на крышу. Спустя почти десять дней поисков мёртвых Данила и Альбину нашли под домом.



Все обстоятельства гибели подростков сейчас устанавливают.