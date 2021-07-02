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Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту обрушения балкона с двумя мужчинами в Шахтах

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту обрушения балкона с двумя мужчинами в Шахтах
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту обрушения балкона с людьми в шахтинском поселке Артем.

Напомним, происшествие случилось вечером 4 июля в доме № 21 на улице Мешкова. Двое мужчин вышли покурить на балкон, и он рухнул под ними. С различными травмами их доставили в БСМП. Одного уже перевели на амбулаторное лечение, другой находится в тяжелом состоянии.

– Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, – прокомментировали в надзорном ведомстве.

Отметим, что дом на Мешкова был признан аварийным и подлежащим сносу в мае 2021 года. Но жильцов так и не расселили.

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