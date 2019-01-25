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Прицеп с фастфудом перевернулся на трассе в Ростовской области

Прицеп с фастфудом перевернулся на трассе в Ростовской области
В Миллеровском районе Ростовской области у грузовика перевернулся прицеп, груженный коробками с лапшой быстрого приготовления. ДТП случилось 27 января на 872-м километре трассы М-4 «Дон».

Как пояснили в поисково-спасательной службе, водитель большегруза не справился с управлением. В результате прицеп грузовика перевернулся и перекрыл проезжую часть. Машина перевозила лапшу быстрого приготовления, коробки с которой рассыпались по дороге.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели Миллеровского ПСО, - отметили в ведомстве.

В результате происшествия ни водитель, ни пассажир грузовика не пострадали.

Прицеп с фастфудом перевернулся на трассе в Ростовской областиПрицеп с фастфудом перевернулся на трассе в Ростовской областиПрицеп с фастфудом перевернулся на трассе в Ростовской областиПрицеп с фастфудом перевернулся на трассе в Ростовской областиПрицеп с фастфудом перевернулся на трассе в Ростовской области

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