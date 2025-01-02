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При пожаре из-за горящей сигареты погиб мужчина в Ростовской области

При пожаре из-за горящей сигареты погиб мужчина в Ростовской области
В Ростовской области произошел трагический случай, связанный с пожаром, причиной которого стала непотушенная сигарета. Инцидент произошел 1 января в Песчанокопском районе.

В селе Жуковском 39-летний сторож решил покурить в помещении. В результате он уснул с зажженной сигаретой. Это стало причиной крупного пожара, в котором местный житель погиб.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожарные службы на место происшествия не выезжали. О чрезвычайной ситуации в экстренные службы сообщила женщина, проживавшая с погибшим.

- По предварительным данным, мужчина заснул, не потушив сигарету, — добавили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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