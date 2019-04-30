Пожарили шашлыки: в Ростове сгорел автомобиль из-за непотушенного костра



В донской столице сгорел автомобиль «Хендай» из-за непотушенного костра. Об этом один из очевидцев случившегося сообщил в социальной сети 2 мая.



По предварительным данным, неприятный инцидент произошел в районе Ботанического сада на улице Еременко. Компания развела костер, чтобы пожарить шашлыки. Отдыхающие хорошо провели время, поели мяса и начали собираться по домам. Как отмечает очевидец, когда они уходили, скорее всего, вытряхнули раскаленные угли на землю. Позже на это же самое место припарковался водитель за рулем «Хендай». Он не заметил угли, спокойной оставил машину и ушел.



- В Ростове сегодня ветрено, и искры задуло под авто, что и послужило причиной возгорания, - рассказал автор публикации.



Кроме того, во время пожара произошел взрыв. Случайные прохожие вызвали на место сотрудников МЧС. Приехавшие спасатели потушили машину, однако спасти ее не удалось – авто восстановлению не подлежит.