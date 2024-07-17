После ДТП с возгоранием в Ростовской области погиб пассажир легковушки

Фото: DonDay.

В Ростовской области после аварии с возгоранием погиб человек. ДТП случилось в Октябрьском районе вечером 16 июля.Около 20:00 мужчина на «Сеате Ибица» двигался по трассе Шахты — Цимлянск. В 24 километрах от Шахт он не справился с управлением. Автомобиль на полном ходу влетел в пластмассовые ограждения и опрокинулся. Затем машина загорелась.Водитель смог уцелеть, а пассажир получил смертельные травмы. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 39-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.