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После ДТП с возгоранием в Ростовской области погиб пассажир легковушки

После ДТП с возгоранием в Ростовской области погиб пассажир легковушки
В Ростовской области после аварии с возгоранием погиб человек. ДТП случилось в Октябрьском районе вечером 16 июля.

Около 20:00 мужчина на «Сеате Ибица» двигался по трассе Шахты — Цимлянск. В 24 километрах от Шахт он не справился с управлением. Автомобиль на полном ходу влетел в пластмассовые ограждения и опрокинулся. Затем машина загорелась.

Водитель смог уцелеть, а пассажир получил смертельные травмы. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 39-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.
Фото: DonDay.
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