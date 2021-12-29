На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 41-летний мужчина

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области 41-летний мужчина погиб в ДТП. Авария произошла вечером 9 января в Егорлыкском районе.По предварительной информации, 31-летний водитель «Шевроле Эпика» ехал по автодороге станица Егорлыкская - хутор Кавалерийский. В районе 9-го километра он на большой скорости не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу.От сильного удара пассажир иномарки получил множество травм. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, к приезду скорой помощи пострадавший скончался. Водителю легковушки понадобилась разовая помощь медиков, от госпитализации он отказался.