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На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 41-летний мужчина

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 41-летний мужчина
На трассе в Ростовской области 41-летний мужчина погиб в ДТП. Авария произошла вечером 9 января в Егорлыкском районе.

По предварительной информации, 31-летний водитель «Шевроле Эпика» ехал по автодороге станица Егорлыкская - хутор Кавалерийский. В районе 9-го километра он на большой скорости не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

От сильного удара пассажир иномарки получил множество травм. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, к приезду скорой помощи пострадавший скончался. Водителю легковушки понадобилась разовая помощь медиков, от госпитализации он отказался.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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