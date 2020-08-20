В Ростове огромное дерево рухнуло на иномарку

На припаркованный автомобиль в Ростове в очередной раз рухнуло дерево. Фотографии с места происшествия на Коммунистической, 46 появились в Сети 21 августа.В этот раз от падения дерева пострадал «Матиз». Машина стояла во дворе домов, когда на ее крышу упало огромное дерево. Водителя в иномарке не оказалось, случайных прохожих дерево тоже не задело. Однако на машине остались царапины и вмятины. Серьезных повреждений удалось избежать чудом. Ствол дерева так изогнут, что не соприкоснулся с крышей авто.Кто возместит ущерб автовладельцу, пока не ясно. Ведь ремонт любых повреждений на транспортных средствах всегда обходится в копеечку.