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В Ростове огромное дерево рухнуло на иномарку

В Ростове огромное дерево рухнуло на иномарку
На припаркованный автомобиль в Ростове в очередной раз рухнуло дерево. Фотографии с места происшествия на Коммунистической, 46 появились в Сети 21 августа.

В этот раз от падения дерева пострадал «Матиз». Машина стояла во дворе домов, когда на ее крышу упало огромное дерево. Водителя в иномарке не оказалось, случайных прохожих дерево тоже не задело. Однако на машине остались царапины и вмятины. Серьезных повреждений удалось избежать чудом. Ствол дерева так изогнут, что не соприкоснулся с крышей авто.

Кто возместит ущерб автовладельцу, пока не ясно. Ведь ремонт любых повреждений на транспортных средствах всегда обходится в копеечку.

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