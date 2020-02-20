Полная хроника взрыва газа в жилом доме в Азове



Что известно на данный момент о взрыве в городе Азове, сообщает Rostov.ru.



Утром 22 февраля жильцы трёхэтажного дома № 84/108 в переулке Павлова почувствовали запах газа. Когда они не смогли самостоятельно определить, откуда он исходит, они вызвали аварийную бригаду. Рабочие прекратили подачу газа в здание. Как только они перекрыли трубы около 11 часов, в квартире на третьем этаже прогремел взрыв. Он разрушил помещение и часть второго этажа, из многих окон повылетали стёкла.



Сразу после хлопка начался пожар. Огонь быстро охватил площадь 60 квадратных метров. На место приехали 59 пожарных. Они вывели на улицу 49 жильцов и приступили к тушению. Предварительно сообщалось, что жертвами взрыва стали три человека, два из которых погибли на месте. 68-летняя пенсионерка в критическом состоянии была доставлена в больницу.



Спасателям понадобилось примерно полтора часа, чтобы полностью потушить огонь – пламя погасло около 12:30. После ликвидации возгорания они приступили к разбору конструкций. Специалисты доложили, что серьёзных разрушений нет, несущие конструкции не повреждены. Тем временем 60 жильцов дома временно разместили в гостинице «Солнечная».



К месту ЧП непрерывно подтягивалась помощь – спустя пару часов здесь работала уже сотня спасателей. Также работу начали полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры. СУ СКР по Ростовской области возбудило дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура начала проверку по факту взрыва.



Сейчас внимание жителей Азова приковано к этому громкому происшествию. Врачи сражаются за жизнь пенсионерки, которая получила ожоги, черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Обстановка уточняется. Пока не известно, когда люди смогут вернуться в свои квартиры. Спасатели продолжают разбирать завалы.

