Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Фото: МК-Тверь.

Полиция Воронежской области ищет очевидцев аварии на трассе М-4 «Дон», в результате которой погиб человек. ДТП произошло в ночь на 16 января этого года на 489-м километре автодороги.Около двух часов ночи неизвестный водитель на неустановленном авто наехал на 51-летнего жителя Краснодарского края. Однако вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь пешеходу, шофер скрылся с места аварии. Вскоре от многочисленных травм мужчина скончался, так и не успев сказать, кто его сбил. Судя по характеру травм, мужчину могла сбить большегрузная машина, предположительно, марок «ГАЗель», «Форд Транзит» и других.За практически пять месяцев расследования сотрудники правоохранительных органов не сумели найти водителя, сбившего пешехода в ту ночь. Сейчас они ищут свидетелей аварии, которые могли снять на видеорегистратор момент ДТП.Если вы располагаете какой-либо информацией о случившемся, вы можете обратиться по телефону дежурной части: +(47340) 2-10-53.