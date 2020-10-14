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В Ростовской области ищут свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход

В Ростовской области ищут свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход
В Шолоховском районе Дона ищут свидетелей смертельного ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД МО «Шолоховский» 16 октября.

Как сообщалось ранее, трагедия случилась около шести вечера 15 октября в станице Базковской, на улице Асфальтной, в районе дома № 3-з. Неустановленный автомобиль сбил 40-летнего пешехода. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Предположительно, водитель, сбивший насмерть дончанина, управлял «ВАЗ-2110» фиолетового цвета. Однако он скрылся с места происшествия, и выяснить детали аварии не удалось.

В настоящее время разыскивают очевидцев, чтобы внести ясность и узнать, что могло стать причиной смертельного ДТП.

Если вы владеете какой-либо информацией, позвоните в дежурную часть по телефонам: 8 (86353) 2-12-37 или 02.

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