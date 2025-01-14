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Погибшим под поездом в Ростовской области оказался 23-летний парень

Погибшим под поездом в Ростовской области оказался 23-летний парень
Погибшим под поездом в Ростовской области оказался 23-летний парень. Стала известна личность погибшего под колесами поезда в Аксайском районе Ростовской области. Им оказался 23-летний житель поселка Октябрьского. Вероятно, парень пытался перейти ж/д пути и не заметил приближающийся локомотив.

Происшествие случилось около 19:00. Машинист товарного поезда совершил экстренное торможение. Выйдя из поезда, сотрудники заметили на железнодорожных путях труп.

В УТ МВД по СКФО сообщили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - отметили в ведомстве.
Фото: фото для иллюстрации
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