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Подозреваемого в мошенничестве разыскивают в Ростовской области

Подозреваемого в мошенничестве разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области ведётся розыск подозреваемого в преступлении средней тяжести. Илхаму Иманову вменяют мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения или в крупном размере. Мужчину ищут в Новошахтинске. Ориентировка появилась 25 мая.

Информацию о том, что 52-летний Илхам Иманов объявлен в розыск, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Известно, что он приехал в донской регион из Азербайджана. В Новошахтинске проживал на улице Харьковской.

Если вы знаете, где может находиться подозреваемый, позвоните по телефонам: 8-929-813-33-68, 8-904-506-63-92 или 102.

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