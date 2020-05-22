Подозреваемого в мошенничестве разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области ведётся розыск подозреваемого в преступлении средней тяжести. Илхаму Иманову вменяют мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения или в крупном размере. Мужчину ищут в Новошахтинске. Ориентировка появилась 25 мая.Информацию о том, что 52-летний Илхам Иманов объявлен в розыск, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Известно, что он приехал в донской регион из Азербайджана. В Новошахтинске проживал на улице Харьковской.Если вы знаете, где может находиться подозреваемый, позвоните по телефонам: 8-929-813-33-68, 8-904-506-63-92 или 102.