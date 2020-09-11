На Дону в ДТП погиб 83-летний водитель ВАЗа
В Ростовской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 83-летний водитель ВАЗа. Происшествие случилось утром 13 сентября. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.
Как стало известно, «ВАЗ-21043» и «Ниссан Альмера» врезались на пятом километре автодороги Таганрог - Федосовка. Пенсионер превысил скорость и столкнулся с движущейся навстречу иномаркой, за рулём которой был 44-летний мужчина.
- Пожилой дончанин скончался на месте аварии, - сообщили в ведомстве.
В результате ДТП водителя «Ниссана» госпитализировали.