Под Ростовом пропала 73-летняя пенсионерка с гипсом на руке

Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Мясниковском районе Ростовской области ищут 73-летнюю Валентину Васильцову (Квач), пропавшую без вести. Пенсионерка ушла из дома в селе 2-я Александровка 4 июня и не вернулась обратно.Родственники, не дождавшись ее, обратились с заявлением в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.Рост пропавшей – 155 сантиметров, волосы седые короткие, глаза зеленые, телосложение худощавое. Была одета в темные гамаши, зеленый халат и черные галоши. У бабушки на левом предплечье – гипс.Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины Васильцовой (Квач), сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.