Под Ростовом без вести пропали двое детей

Фото: DonDay

Под Ростовом-на-Дону без вести пропали двое детей. Последний раз 11-летнего Андрея и 13-летнюю Александру Пологаевых видели 31 октября.По информации издания DonDay, брат и сестра ушли на прогулку на улице Коммунистической. Когда они вовремя не вернулись домой, родители забили тревогу. Школьники перестали отвечать на звонки, их друзья также не знают, где они могут находиться. К поискам подключились полицейские.Александра худощавого телосложения. Ее рост составляет около 160 сантиметров. У девочки каштановые волосы и карие глаза. Из дома она вышла в джинсовых брюках и золотистой куртке.Рост ее младшего брата составляет около 150 сантиметров. У Андрея светло-русые волосы. Одет был в серую толстовку и такого же цвета брюки, а также в черную куртку «Бомбер».Если вы видели детей, позвоните в полицию. Любая информация может помочь в поисках.