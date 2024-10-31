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Автомобилист столкнулся с автобусом в Таганроге

Автомобилист столкнулся с автобусом в Таганроге
В Таганроге автомобиль врезался в автобус. Происшествие случилось 31 октября на улице Инструментальной.

Примерно в 7:00 по дороге ехал 31-летний мужчина за рулем «Пежо 308». По предварительной информации, в районе дома №37 автомобилист влетел в автобус «ПАЗ», которым управлял 62-летнего водителя. В результате аварии оба транспортных средства получили механические повреждения.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, никто к медикам не обратился.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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