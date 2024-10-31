Пассажиры «Азимута» застряли в аэропорту Дубая из-за задержки почти на сутки

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Пассажиры «Азимута» застряли в аэропорту Дубая. Рейс А46088 из Аль-Мактум в Минеральные Воды задерживается практически на сутки.Как сообщают очевидцы, самолет пытался вылететь из аэропорта несколько раз. Однако это только часть проблемы. Ночью аэропорт закрывается, и люди буквально заблокированы в здании. Они не могут выйти на улицу, так как сотрудники таможни ушли по домам. Люди пытаются звонить в авиакомпанию, но ответов о времени вылета они не получают. Пассажиры даже не могут забрать багаж, чтобы зарядить телефон. Семьи с детьми пользуются последними запасами, которые хотели взять в салон самолета.Согласно расписанию, последний раз самолет должен был вылететь днем 31 октября. После многочисленных переносов он так и не вылетел. Люди несколько часов ждут свой самолет прямо в зале ожидания.Компания «Азимут» пока не дает информации о причинах задержки рейса.По данным онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, ближайший вылет рейса перенесли на 1 ноября на 17:20. Однако, что все это время делать людям в аэропорту Дубая, непонятно.