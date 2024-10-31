Освобожденную из рук жителя Кубани тигрицу передали в цирк Ростова
В цирк Ростова привезли тигрицу, над которой три года издевался житель Кубани. Животное изъяли в станице Староминской, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
О случившемся сообщил мужчина, который живет недалеко от живодера. Он сообщил, что сосед приютил на своем участке тигрицу. На место сразу же нагрянула полиция. Позже стало ясно, что житель купил животное в 2021 году. Он держал его в качестве домашнего питомца в хозпостройке своего домовладения.
При проверке документов на тигрицу не оказалось. Кроме того, хозяин не отдавал ее и пытался увезти на машине. Когда полиция попыталась забрать животное, хозяин неоднократно бил его.
- В отношении него сотрудниками ОМВД России по Староминскому району составлен административный материал «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», - добавили в прокуратуре.
Тигрицу забрали у собственника и отправили на временное содержание в Ростов. Пока не найдется дом для животного, оно будет находиться там.