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Освобожденную из рук жителя Кубани тигрицу передали в цирк Ростова

Освобожденную из рук жителя Кубани тигрицу передали в цирк Ростова
В цирк Ростова привезли тигрицу, над которой три года издевался житель Кубани. Животное изъяли в станице Староминской, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

О случившемся сообщил мужчина, который живет недалеко от живодера. Он сообщил, что сосед приютил на своем участке тигрицу. На место сразу же нагрянула полиция. Позже стало ясно, что житель купил животное в 2021 году. Он держал его в качестве домашнего питомца в хозпостройке своего домовладения.

При проверке документов на тигрицу не оказалось. Кроме того, хозяин не отдавал ее и пытался увезти на машине. Когда полиция попыталась забрать животное, хозяин неоднократно бил его.

- В отношении него сотрудниками ОМВД России по Староминскому району составлен административный материал «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», - добавили в прокуратуре.

Тигрицу забрали у собственника и отправили на временное содержание в Ростов. Пока не найдется дом для животного, оно будет находиться там.
Фото: прокуратура Краснодарского края.
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