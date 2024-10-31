Освобожденную из рук жителя Кубани тигрицу передали в цирк Ростова

Фото: прокуратура Краснодарского края.

В цирк Ростова привезли тигрицу, над которой три года издевался житель Кубани. Животное изъяли в станице Староминской, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.О случившемся сообщил мужчина, который живет недалеко от живодера. Он сообщил, что сосед приютил на своем участке тигрицу. На место сразу же нагрянула полиция. Позже стало ясно, что житель купил животное в 2021 году. Он держал его в качестве домашнего питомца в хозпостройке своего домовладения.При проверке документов на тигрицу не оказалось. Кроме того, хозяин не отдавал ее и пытался увезти на машине. Когда полиция попыталась забрать животное, хозяин неоднократно бил его.- В отношении него сотрудниками ОМВД России по Староминскому району составлен административный материал «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», - добавили в прокуратуре.Тигрицу забрали у собственника и отправили на временное содержание в Ростов. Пока не найдется дом для животного, оно будет находиться там.