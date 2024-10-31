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На СВО погиб мобилизованный ефрейтор из Ростовской области

На СВО погиб мобилизованный ефрейтор из Ростовской области
В ходе СВО погиб 28-летний мобилизованный боец из Ростовской области. Илья Ковтун умер в госпитале Луганска 26 октября.

До службы парень работал в Таганроге на предприятии по производству бытового котельного оборудования. В октябре 2022 года его призвали на спецоперацию. Ефрейтор выполнял боевые задачи на Бахмутском направлении.

При исполнении приказа 24 октября 2024-го года Илья получил серьезное ранение. Его перевезли в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на все старания, пациент скончался спустя двое суток.

Илью Ковтуна похоронят 1 ноября в селе Николаевке Неклиновском районе.
Фото: соцсети
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