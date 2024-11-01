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ГК «Ростов-Дон» разгромил «Динамо-Синару»

ГК «Ростов-Дон» разгромил «Динамо-Синару»
ГК «Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синару». Об этом сообщает гандбольный клуб 31 октября в своих соцсетях.

Матч прошел в рамках Суперлиги 2024/25. В первом тайме ростовские гандболистки показали хорошие результаты и со счетом 15:10 вышли вперед. В итоге «Ростов-Дон» с разгромным счетом 36:21 оказался впереди.

Добавим, что «Ростов-Дон» одержал победу в девяти соревнованиях и набрал 18 очков. Ростовчанки уверенно держатся на первой позиции в турнирной таблице.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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