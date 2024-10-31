В Новошахтинске мужчине дали год условно за угрозу убийством и поджог автомобиля

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В Новошахтинске суд вынес приговор мужчине, который угрожал зарезать своего знакомого и поджег чужой автомобиль. Инцидент произошел 30 июля 2024 года в Новошахтинске на улице Харьковской.В тот день друзья отдыхали и распивали алкоголь. Что-то пошло не так, и между ними возник конфликт. Фигурант дела, Савченко, начал угрожать убить своего товарища ножом. Ссора не закончилась поножовщиной, но потерпевший мужчина очень сильно испугался за свою жизнь. Позже он обратился в полицию.После ссоры с первым мужчиной Савченко решил отомстить другому знакомому, к которому испытывал неприязнь. Он зашел во двор в переулке Водном и решил намеренно испортить автомобиль. Савченко разбил окно машины камнем, а затем бросил в салон бутылку с растворителем. После чего поджег автомобиль.На мужчину завели уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». Он обязан выплатить моральный ущерб за испорченную машину — 303 тысячи рублей. Также ему дали один год лишения свободы условно с испытательным сроком на год.