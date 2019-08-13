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Под Ростовом автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками

Под Ростовом автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками

На трассе М-4 «Дон» на выезде из Ростова пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками.

Авария произошла в Аксайском районе около 16 часов 15 августа. По предварительным данным, водитель автобуса «Киа», следовавшего по маршруту «Ростов-на-Дону – Гуково» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовыми автомобилями «Веко» и «Даф».
- В настоящее время за медицинской помощью обратились три человека: водитель и двое пассажиров автобуса, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Из-за ДТП под Ростовом образовалась пробка. Сейчас на месте происшествие дорожное движение регулируют сотрудники ГИБДД.

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