Под Ростовом автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками





На трассе М-4 «Дон» на выезде из Ростова пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками.



Авария произошла в Аксайском районе около 16 часов 15 августа. По предварительным данным, водитель автобуса «Киа», следовавшего по маршруту «Ростов-на-Дону – Гуково» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовыми автомобилями «Веко» и «Даф».

- В настоящее время за медицинской помощью обратились три человека: водитель и двое пассажиров автобуса, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.



Из-за ДТП под Ростовом образовалась пробка. Сейчас на месте происшествие дорожное движение регулируют сотрудники ГИБДД.



