Под Ростовом упавшее дерево раздавило три автомобиля

Фото: Батайское Время

Под Ростовом огромное дерево раздавило припаркованные автомобили. Происшествие случилось ночью 24 декабря в городе Батайске.Сухостой обрушился во дворе дома № 35 на улице Авиагородок. Растение размером с пятиэтажное здание упало под тяжестью снега и натиска сильного ветра. Дерево вырвало с корнем, и оно приземлилось на три машины. Легковушке смяло крышу, а другие машины получили различные повреждения бампера и лобового стекла.К счастью, в ЧП никто не пострадал. На место приезжали сотрудники полиции. Произошедшее зафиксировали, а протоколы пообещали прислать собственникам на электронную почту, чтобы те могли возместить ущерб.