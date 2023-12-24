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Под Ростовом упавшее дерево раздавило три автомобиля

Под Ростовом упавшее дерево раздавило три автомобиля
Под Ростовом огромное дерево раздавило припаркованные автомобили. Происшествие случилось ночью 24 декабря в городе Батайске.

Сухостой обрушился во дворе дома № 35 на улице Авиагородок. Растение размером с пятиэтажное здание упало под тяжестью снега и натиска сильного ветра. Дерево вырвало с корнем, и оно приземлилось на три машины. Легковушке смяло крышу, а другие машины получили различные повреждения бампера и лобового стекла.

К счастью, в ЧП никто не пострадал. На место приезжали сотрудники полиции. Произошедшее зафиксировали, а протоколы пообещали прислать собственникам на электронную почту, чтобы те могли возместить ущерб.
Фото: Батайское Время
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