Николай Василенко может получить многомиллионные контракты после рекламы банка

- Как будете оплачивать? - спрашивает продавец.

- Улыбкой, - отвечает Николай.

Фото: Соцсети.

Сотрудничество ростовского предпринимателя Николая Василенко с известным банком может принести ему значительную прибыль, исчисляемую миллионами. Ему предсказывают выгодные рекламные контракты на суммы в десятки миллионов рублей.Недавно Николай Василенко стал лицом рекламной кампании. Улыбающегося бизнесмена выбрал популярный банк. Он инициировал совместный проект с Василенко для продвижения своего новаторского сервиса оплаты через антропометрические данные. Эта идея оказалась успешной.По сюжету, Николай заходит в цветочный магазин, чтобы выбрать букет для своей мамы. Он составляет красивую композицию из различных цветов и затем отправляется к кассе.Далее в кадре появляется терминал, которому бизнесмен улыбается, таким образом осуществляя оплату. По цветовому и стильному оформлению приложения легко понять, с каким банком связан Василенко.Зрители сразу осознали, что это рекламный ролик, и их реакции были смешанными: одни оценили креатив пиар-службы, другие выразили разочарование, что Николай стал зарабатывать на блогерстве. Однако кто бы отказался стать лицом крупного банка за такие деньги?По предварительным подсчетам, за короткую рекламу Василенко мог получить несколько миллионов рублей. Успех этой коллаборации может открыть ему путь к новым значимым контрактам и сделать его известным блогером по всей стране.