Одеть ребенка на утренник к Новому году ростовчанам обойдется дороже

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До новогодних утренников в детских садах и начальных школах осталось полтора месяца. Обычно празднования проходят в период с 23 по 28 декабря. Многие родители уже начинают задумываться о наряде для своего ребенка. Приобрести костюм для утренника в детском саду и школе в этом году будет дороже.Чаще всего родители выбирают для детей наряды героев сказок и новогодних животных. На рынках можно увидеть костюмы зайцев, ангелов, лисиц и снегурочек. Некоторые родители не заморачиваются с выбором и покупают костюм заранее, пока доступны размеры. Но многие детские учреждения организуют театрализованные утренники и просят подобрать костюмы определенной тематики.На маркетплейсах цена нарядов для детей — от одной тысячи рублей. Это, как правило, простые костюмы из недорогих тканей. Для девочек популярны наряды снегурочек, принцесс и фей. Базовая цена более качественного костюма начинается от двух тысяч рублей. За наряд из лучших тканей для девочек родители платят около трех тысяч рублей.Для мальчиков также доступны наряды пиратов, супергероев и зверюшек, стартовая цена которых – от 1,2 тысячи. Более интересные варианты обойдутся от 1,8 тысячи рублей, средняя стоимость наряда составляет примерно 2,8 тысячи.Прокат костюмов стоит от 500 рублей в день. Средняя цена за наряд, не имеющий заметных следов использования, — около тысячи рублей, однако многие арендаторы требуют залог в 1-1,5 тысячи рублей.Также ребенку понадобится обувь для утренника. Многие родители предпочитают предоставить сменную обувь, используя балетки для девочек и туфли для мальчиков. Если же решаются на покупку, стоимость обуви начинается от одной тысячи рублей, средняя цена — 1,5 тысячи.Невозможно представить новогодний утренник без подарков. Обычно дети получают мешок с конфетами, цена которого составляет около 600 рублей. О более дорогих подарках решает родительский комитет, и в каждом классе эта ситуация индивидуальна. Таким образом, покупка нового наряда может обойтись в среднем в три тысячи рублей. Если необходима обувь, к этой сумме добавляется еще 1,5 тысячи, а с подарком общая стоимость будет около 5 тысяч рублей. Если костюм взять в аренду или купить с рук, затраты уменьшатся на 1-2 тысячи. Семьям с несколькими детьми до 10 лет придется потратиться значительно больше, в то время как родителям старшеклассников будет проще — у них в школе пройдут лишь дискотеки и сладкие столы.